Loretta Goggi, "la decisione più dura": il tormento che non riesce a superare

Una Loretta Goggi che si confessa a tutto tondo. La cantante, attrice, conduttrice e imitatrice vuota il sacco con Tv Sorrisi e Canzoni, in una lunga intervista dove ripercorre la sua carriera e i 62 anni trascorsi nel mondo dello spettacolo. Un'icona. Eterna. Ma nel corso di tutti questi anni, ovviamente, Loretta Goggi ha dovuto fare delle scelte, alcune delle quali dolorose.

Per esempio, svela che una decisione, in particolare, la ha fatta soffrire. Una decisione che riguarda il Festival di Sanremo. "La decisione più dura è stata rifiutare di condurre di nuovo il festival i due anni successivi al 1986", ammette nell'intervista. Dunque, ha spiegato: "Mi sembrava che fosse andato talmente bene che mi sono detta: perché rischiare?". Insomma, un passo indietro che però ancora oggi in un qualche modo la tormenta.

"Se avessi continuato a condurlo per altri due anni sarebbe stato un altro bel primato", ammette la Goggi con un filo di rammarico. Ma, ragiona, l'edizione del 1986 con la vittoria di Eros Ramazzotti e Sting come super ospite sarebbe stata davvero difficile da replicare ed eguagliare. Insomma, va bene così.

Dunque Loretta Goggi ha fatto il nome di chi, a suo giudizio, potrebbe essere la sua erede nel mondo dello spettacolo, ovvero Paola Cortellesi. "Mi piace molto: canta benissimo, imita, recita. È bravissima". Un vero e proprio endorsement.