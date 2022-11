Ballando, "Lorenzo Biagiarelli sta male": il dramma dopo l'eliminazione

22 novembre 2022 a

Si torna a parlare di Lorenzo Biagiarelli, il fidanzato di Selvaggia Lucarelli eliminato da Ballando con le Stelle, il programma condotto da Milly Carlucci il sabato sera su Rai 1. E se ne parla per quanto rivelato da Anastasia Kuzmina, la sua maestra di danza nel programma. E la ballerina ucraina ha confessato di essere parecchio giù di morale per la recente eliminazione.

Su Instagram, un follower le ha chiesto in modo diretto: "Come ti senti?". E la Kuzmina, in modo altrettanto diretto, ha risposto: "Giù ovviamente. Sento di aver fallito in qualche modo. Però alla fine non potevo nemmeno combattere con tutto l’odio che Lori ha addosso. Lo volevano fuori, l’hanno fatto fuori", picchia durissimo. Frasi pesanti, i cui riferimenti non sono del tutto chiari.

"È dolce, invece, morire": straziante, cosa spunta dal passato della madre della Lucarelli

E così un secondo utente le ha chiesto spiegazioni. E la ballerina ha aggiunto qualcosa: "Lorenzo sta male", ha premesso riferendosi ovviamente a Biagiarelli. Mi ha detto: Abbiamo fatto l’errore di pensare che io fossi un concorrente come gli altri. Vero, abbiamo pensato bastasse ballare e migliorare. Abbiamo sbagliato. PS: Sua suocera è morta 10 ore prima della puntata", ha ricordato il lutto che ha colpito Selvaggia Lucarelli. E insomma, anche la Kuzmina sembra pensare che Biagiarelli abbia pagato dazio proprio per il fatto di essere il fidanzato della Lucarelli, un tema sul quale lui in prima persona si è sfogato a Ballando e che è poi stato ampiamente dibattuto. Contro di lui, per inciso, si era schierato anche il solito Codacons, che aveva addirittura chiesto ai vertici di Viale Mazzini di sospendere Ballando per "conflitto di interesse". Una mezza follia, ammettiamolo.