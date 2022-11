Nino Frassica crolla in lacrime, la Bortone ferma tutto

23 novembre 2022 a

a

a

Nino Frassica stupisce tutti. Ospite di Oggi è un altro giorno, programma di Rai1 condotto da Serena Bortone, l'attore e comico siciliano è arrivato a commuoversi. Qui Frassica ha ripercorso la sua carriera, partendo dagli esordi. Impossibile non citare Renzo Arbore, artefice della sua esplosione. Un nome che ha subito riportato Frassica ai tempi del personaggio di Frate Antonino da Scasazza, tra i protagonisti di Quelli della notte. "No, non l’ho più rifatto – ha ammesso molto emozionato – non voglio rifarlo, era bello fresco, è nei ricordi, non lo voglio riproporre per non deludere la gente. Così come il bravo presentatore di Indietro tutta".

"La notte in lacrime". Ciupilan, una storia drammatica al Gf Vip

E proprio Indietro tutta ha scattano gli altri ospiti in studio che ne hanno approfittato per ballare sulle note di Cacao Meravigliao, storica sigla della trasmissione. Ma proprio qui l'attore è stato costretto a fermare l'esibizione perché vicino alle lacrime.

"Lorenzo Biagiarelli sta male": il dramma dopo l'eliminazione a Ballando

"No, no, andate avanti, sono ricordi – ha spiegato – non c’entrate voi, sto bene". Poi il sorriso è tornato sul suo volto: "Portatemi un po’ d’acqua e 50 euro. Mi sono commosso, io sono così, e comunque siamo in televisione e le lacrime fanno gioco!". Nessuno scherzo, dunque. Anche nel 2005 Frassica si commosse ricordando Indietro tutta nel programma di Arbore a Meno siamo, meglio stiamo.