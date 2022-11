Karina Cascella e il reddito di cittadinanza: "Ora vediamo se senza..."

22 novembre 2022 a

"A tanti manca la voglia di lavorare, e con il reddito di cittadinanza mancava ancora di più". Anche Karina Cascella si unisce al coro di chi elogia la prima manovra del governo di Giorgia Meloni. Senza scendere troppo sul piano politico, l'ex diva di Uomini e donne e opinionista dei salotti di Barbara D'Urso, oggi volto Instagram molto popolare, sottolinea con estremo gaudio il taglio netto al reddito grillino introdotto con la legge finanziaria annunciata dal centrodestra.

La misura bandiera del Movimento 5 Stelle resterà in vigore, sia pur limitata, per tutto il 2023 per salvaguardare rischi di tenuta sociale in concomitanza con la recessione in arrivo, ma nel 2024 verrà smantellata del tutto. "Sono assolutamente d’accordo! - spiega su Instagram la Cascella - E sono d’accordo anche sul fatto che resterà per chi ne avrà davvero bisogno! Per chi ha salute e forze, invece, andate a lavorare".

La Cascella non parla da semplice osservatrice, ma da parte in causa essendo titolare di un ristorante, il Matambre di Bergamo: "Io e i miei soci ci siamo esauriti per trovare personale! Con stipendi più che adeguati e con orari di lavoro ridotti perché lavoriamo solo la sera! Eppure ancora oggi facciamo fatica a trovare persone che abbiano voglia di lavorare! Magari senza il reddito di cittadinanza magicamente gli tornerà questa voglia. Tutto qui". "E il fine settimana non vogliono lavorare - prosegue polemica -, la sera non vogliono lavorare, la domenica non si lavora. Arrivano e la prima cosa che chiedono è di non lavorare il fine settimana. E certo, un ristorante apre solo dal lunedì al giovedì… Ma vi sembra normale? Vediamo ora con il reddito modificato se lavorano oppure no la sera".