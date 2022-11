Fiorello, ecco in che casa vive: pazzesco, quello che pochissimi sanno

Francesco Fredella 24 novembre 2022 a

Quando dite showman c'è il pensiero va a Fiorello. Unico, inimitabile. L'uomo più corteggiato dalla televisione, che è in grado di risollevare gli ascolti in ogni modo. Il suo esordio in televisione è legato agli anni del Karaoke: folle oceaniche di gente in giro per le piazze d'Italia, lui con il codino e il sorriso sempre in volto. Oggi è uno dei personaggi chiave della tv. Ma della sua vita privata si sa poco: vive tra Roma e Cortina, dove ha una splendida casa. È legato sentimentalmente dal 1996 a Susanna Biondo. La coppia si è sposata nel 2003 e nel 2006 è nata Angelica. Il sito Velvet gossip parla della casa da sogno di Fiorello, che si troverebbe - secondo rumors - sul Lungo Tevere Flaminio, non molto lontano dalla casa di Paolo Bonolis e di Amadeus (amico fraterno di Fiorello).

Poi si parla della villa a Cortina, che Fiorello avrebbe "acquistato nel 2011 al costo di 5 milioni e 120 mila euro da Nedda Polonia, Antonella e Elisabeth Scrocco": a scriverlo è Velvet gossip. Una casa molto grande che avrebbe tutti i comfort e che la coppia utilizza soprattutto durante le vacanze.

Rebus Sanremo. Fiorello ci sarà? Secondo i beninformati, Fiore potrebbe fare qualche piccola incursione sul palco dell'Ariston, dove ci sarà Amadeus pronto a guidare il Festival (si tratta della sua quarta edizione come conduttore e direttore artistico). Nel 2021, Fiorello e Amadeus hanno dovuto portare a termine la più difficile delle operazioni: condurre il Festival senza pubblico in sala. Non era mai accaduto prima, ma la Pandemia ha provocato anche questo.