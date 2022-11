Cristina D'Avena e le foto in costume, "cos'è successo dopo"

24 novembre 2022 a

"Non mi sono pentita, ma è successo di tutto": Cristina D'Avena risponde così a una domanda sulle foto in costume che aveva pubblicato sui social qualche tempo fa. "Accanto ai complimenti che (ovviamente) mi fecero piacere, ricevetti commenti che sono andati oltre, come se qualcuno non avesse mai visto foto di una donna in costume", ha spiegato la cantante in un'intervista a Leggo.

La D'Avena, poi, parlando della sua vita privata, ha confessato che nessuno l'ha mai fatta sentire in difetto per non essersi sposata e non avere avuto figli: "A me non è capitato. Non ho avuto figli perché il tempo mi è passato davanti e non me ne sono accorta. Credo che una donna possa sentirsi completa anche senza fare figli. Parliamo tanto di emancipazione, ma siamo un po’ indietro da questo punto di vista".

L'artista, infine, non ha nascosto di aver pensato anche a Sanremo ultimamente: "Non al prossimo, ma vorrei far conoscere un’altra parte di me". Ma non è tutto. Perché anche un altro programma le interesserebbe, Amici, il talent di Canale 5: "Se capiterà di incontrare Maria de Filippi glielo dirò". Infine, parlando di un sogno che non è riuscita a realizzare, ha rivelato che le è dispiaciuto "non avere inciso il brano che Lucio Dalla mi aveva promesso. Eravamo amici".