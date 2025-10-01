Cristina D'Avena confessa: "Pensava di baciarmi davvero"

"Avevo 19 anni e quando mi hanno buttata tra i Bee Hive, tutti ragazzi che erano bellissimi, ho pensato ‘Porca miseria! Mamma mia, cosa mi è successo tutto in una volta?’": Cristina D'Avena lo ha raccontato ai microfoni de Le Lunatiche, su Rai Radio2, riferendosi a quando, nel 1986, è stata il volto di Love me Licia, il sequel live action del cartone animato famosissimo in quegli anni, Kiss me Licia. Al suo fianco c'era Pasquale Finicelli nel ruolo di Mirko.

E a tal proposito la cantante ha ricordato un aneddoto: "Pasquale Finicelli, che interpretava Mirko, faceva il modello e non l’attore, quindi abbiamo avuto delle problematiche con i baci, perché lui pensava di baciarmi realmente, c’è stato lo stop del regista che gli ha detto ‘Ma sei matto? Non così! Devi appoggiare leggermente le labbra!’. Quello è stato il nostro primo approccio, ci siamo fatti una risata e con lui è stato tutto molto divertente".