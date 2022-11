Lando Buzzanca "ha perso 30 chili". Il figlio: "Li denuncio"

26 novembre 2022 a

Come sta Lando Buzzanca? L'87enne amatissimo attore palermitano, simbolo della commedia italiana tra anni Sessanta e Ottanta, è ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma a causa di una caduta dalla carrozzina all'interno della Rsa in cui era ricoverato. Tuttavia, proprio le dinamiche dell'incidente non tornano al medico di fiducia Fulvio Tommaselli e alla giovane compagna Francesca Della Valle.

"Ha 87 anni, ma sembra ne abbia 115. Era in questo stato già a luglio. In sei mesi ha perso 25 chilogrammi. Non sappiamo per cosa sia stato ricoverato. Ci hanno detto che è caduto dalla sedia ma in una Rsa è quasi impossibile. Perché questo sarebbe sinonimo di incuria. Potrebbe essere stato ricoverato per qualsiasi altro motivo", denuncia il dottor Tommselli.

Una vicenda dolorosa che vede la famiglia di Buzzanca spaccata a metà. Il figlio Massimo, infatti, minaccia azioni legali proprio nei confronti di Tommaselli e della Della Valle: "Oggi papà stava meglio. La governante è andata a trovarlo e ha detto che ha mangiato tutto, anche un dolcetto, ed era più vispo, per quanto possa esserlo una persona affetta da demenza senile". "Denuncerò Francesca Della Valle, che una sentenza ha stabilito non avere nessun diritto nei confronti di mio padre, e Fulvio Tomaselli: lo farò per tutelare mio padre e la sua privacy". E sta valutando una denuncia anche nei confronti della Rsa. "per negligenza".