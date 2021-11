Le Iene, Lando Buzzanca si sposa? "Di che cosa è malato", la rivelazione: l'esito drammatico di un test

12 novembre 2021 a

a

a

Martedì scorso Le Iene hanno mandato in onda su Italia1 un servizio su Lando Buzzanca e Francesca Lavacca, suscitando un certo clamore. Questo perché lei afferma di aver avuto il consenso di lui per diventare sua moglie, con tanto di presunta firma su un documento matrimoniale. La famiglia dell’attore, e in particolare il figlio Massimiliano, non crede però alla buona fede delle donna e ha trovato sponda nelle Iene.

Le Iene, pace tra Salvini e Ghali? "Non proprio". Ultima bomba, è finita ancora malissimo

Le quali hanno fatto esaminare la firma da una grafologa esperta, che ha sollevato grossi dubbi sull’autenticità. Tutta questa vicenda si svolge sulla pelle di Lando Buzzanca, che non sta bene: “Purtroppo papà è afflitto da una demenza senile in stato avanzato - ha spiegato il figlio - nel giugno scorso un esame neuropsicologico ha evidenziato un deficit cognitivo di natura afasica caratterizzato da difficoltà di produzione, accesso al lessico e comprensione”.

"Difficile andare avanti". Delitto di Meredith Kercher, Amanda Knox si confessa a Le Iene: "Io come Chico Forti"

In pratica su 40 parole propostegli dai medici, l’attore ne ha capite soltanto 4, mentre su 20 frasi non è riuscito a ripeterne neanche una. Quindi la sua situazione è molto compromessa, eppure la signora Francesca non molla il colpo: “Ad oggi - ha fatto sapere il figlio - c’è in corso un procedimento penale aperto d’ufficio sulla presunta firma sul documento del matrimonio. Da qui a poco potrebbe anche partire qualcos’altro”.

Droga, escort e camorra: una trappola agghiacciante a Paola Ferrari, il terrore della conduttrice Rai | Video

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.