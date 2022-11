Ballando con le stelle, Paola Barale: "Non voglio parlare di questo"

27 novembre 2022 a

"Se non fosse esistita Madonna oggi sarei un'insegnante di ginnastica, mi davano un milione a sera", racconta Paola Barale in una intervista a Il Corriere della Sera. La showgirl, ora concorrente eleminata di Ballando con le stelle, non vuole rinnegare il suo passato ma è stufa di parlare solo di quello. Fuori dalle scene da anni la Barale ribadisce il suo no su due cose: il gossip e i reality. "La televisione che vorrei fare? Basta non ci sia il gossip", ha detto con ironia Paola, che ha anche aggiunto, a tal proposito: "Basta, degli amori di quando avevo 25 anni chissenefrega. Anche perché, se sono finiti, ti rompi anche un po’ le scatole di parlarne. Essere un personaggio pubblico non vuole dire che appartieni al pubblico".

E poi basta anche con queste proposte di partecipare a ogni sorta di reality che Paola Barale ha sempre rifiutato: "Al terzo o quarto no hanno smesso. Se non segui il gregge diventa difficile o forse non rispecchio quello di cui la tv ha bisogno adesso. Il mio non è un racconto drammatico, io non sono una persona triste: voglio portare energie positive". "Ho fatto tanta televisione, ma è molto cambiata. Ero abituata alla tv di una volta, quella di adesso mi starebbe stretta. Me ne sono andata via nel bel mezzo della mia popolarità e tutto perché non ci stavo dentro più. Figuriamoci ritornarci adesso". Ballando, invece, ha concluso la Barale "non a caso, è un po' quel genere di tv che ho sempre frequentato, fatto di professionismo. Non è un reality dove muori di fame o litighi di continuo".