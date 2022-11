Ballando con le stelle, paura per la Zanicchi: "Immobile, cosa è successo?"

27 novembre 2022 a

Non è stata una serata facile quella di Iva Zanicchi a Ballando con le Stelle. La cantante infatti è stata protagonista di una brutta caduta durante la sua esibizione. La performance sulle note di Sister Act infatti è finita malissimo.

La Zanicchi è caduta a terra dopo aver fatto il classico "ponte" del ballo. Un tonfo che ha stupito non solo il suo compagno di ballo ma anche i telespettatori che sui social hanno subito commentato la caduta della Zanicchi. E così un istante dopo la caduta, è stata la conduttrice, Milly Carlucci a chiedere alla Zanicchi se fosse tutto a posto:"E’ tutto a posto, Iva?”, le ha chiestola Carlucci per accertarsi che stesse bene.

La Zanicchi con la solita grinta che la accompagna da sempre, è riuscita a rialzarsi e tranquillizzare il pubblico. Ma da lì a poco, nonostante la caduta ha affrontato il severissimo giudizio di Selvaggia Lucarelli che ha fortemente criticato l'esibizione della Zanicchi e il suo percorso a Ballando con le Stelle mettendo in discussione l'atteggiamento assunto dalla cantante in queste settimane. Per la Lucarelli sono "squallide" le barzellette raccontate dalla Zanicchi durante le puntate. Un'accusa che non ha di certo fatto piacere alla cantante che ha dovuto però incassare il colpo.