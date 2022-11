Verissimo, Cristina Scuccia: "Scusate, non ce la faccio"

28 novembre 2022 a

L’ex suor Cristina è tornata ospite di Silvia Toffanin a Verissimo su Canale 5, nella puntata del 27 novembre, per parlare del suo addio alla tonaca. Cristina Scuccia, che ora si è trasferita in Spagna dove fa la cameriera e sta imparando a vivere, ha raccontato alla conduttrice che il giorno in cui ha lasciato il Convento è coinciso con la partenza per la Sicilia perché il padre non stava bene. Quindi, ricordando il genitore si è commossa e ha detto: "Scusate, è ancora una ferita aperta la dipartita di mio padre. Scusami, però è un argomento delicato”.

Quindi ha continuato: "Il successo mi ha messo davanti a me stessa e ha attivato questa cosa qua. Per quanto riguarda la mia vocazione io Gesù l’ho incontrato ancor prima di incontrare le suore Orsoline". A quel punto la Toffanin le ha chiesto se ora nella sua vita c'è posto per l’amore e Cristina ha riposto che al momento non si pone il problema e che l'idea le fa paura, esattamente come quella di diventare mamma: "è un’idea un po’ nuova, una domanda alla quale non sono preparata. Però un senso di maternità c’era e continua a esserci. Se mai un giorno arriverà perché no, non lo so, mi prendi alla sprovvista".