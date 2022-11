Verissimo, Monica Leofreddi si commuove: "Silvia, so il tuo dolore"

28 novembre 2022 a

Profonda empatia tra Monica Leofreddi e Silvia Toffanin. Durante l'ultima puntata di Verissimo, andata in onda il 27 novembre su Canale 5, la conduttrice ha ripercorso le tappe più importanti della sua vita e della sua carriera e ad un certo punto ha parlato del bel rapporto che ha con la madre. Quindi la Toffanin, che anni fa ha perso la sua le ha detto di godersela: "Che bello, goditela… E coccolala…". La Leofreddi allora le ha detto di conoscere il suo dolore, di capire quanto ha sofferto per la sua mamma: "So quanto hai sofferto…Ho sempre pianto con te tutte le volte che fai le interviste…".

Quindi la Leofreddi ha inoltre confessato a Silvia Toffanin di credere che la morte dei propri genitori segna in qualche modo l’esistenza di tutti, figuriamoci se poi avviene in età giovane: "Capisco assolutamente che la morte dei genitori è proprio un qualcosa che segna tutta la tua vita…Se viene troppo presto è veramente una ferita ancora più grande…", dice con le lacrime agli occhi. A quel punto anche la Toffanin, commossa, non ha potuto far altro che annuire. Non c'è del resto altro da aggiungere.

Ed è il momento di passare a un'altra intervista...