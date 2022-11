Benedetta Parodi fa impazzire il web: scollatura mozzafiato

28 novembre 2022 a

Siamo soliti vederla ai fornelli, nella veste di cuoca o di giudice, alla conduzione di I menu di Benedetta e Bake Off Italia, ma Benedetta Parodi non è solo una conduttrice di successo delle più popolari trasmissioni culinarie. L'ex giornalista, oltre che di cucina, è appassionata anche di moda. Lo si può notare dando una spulciata ai suoi profili social, in particolare su Instagram, che dopo la tv è un po' la sua seconda casa. Qui Parodi ama condividere con i suoi follower sia scatti di quotidianità e immagini di deliziosi piatti e cene in famiglia sia foto di outfit eleganti, e delle volte, anche sexy.

L'ultimo post di stile risale agli scorsi giorni, quando la conduttrice tv si è mostrata insieme a suo marito Fabio Caressa prima di andare al party organizzato per festeggiare i 70 anni di Tv Sorrisi e Canzoni. Per l'occasione Parodi ha sfoggiato, riprendendosi con un video, uno splendido abito nero, lungo e aderente, dallo spacco profondo e dalla scollatura a cuore vertiginosa, che metteva in risalto un prezioso girocollo. La scelta dell'abito non è solo piaciuta ai suoi follower, i cui apprezzamenti sono stati numerosi, ma ha colpito anche suo marito, il quale, dopo aver ammirato la bellezza della moglie, non resiste a fare una battuta divertente, lasciando Benedetta basita: “Tu vestita così…dovevo mettermi i baffetti, così facevamo la famiglia Addams", scherza Caressa nel video, scatenando l’ilarità degli utenti. Non a caso, un ingrediente speciale del loro rapporto è proprio l'ironia.