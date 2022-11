Mezz'ora in più, la clamorosa gaffe dell'Annunziata: "L'Italia pure... "

28 novembre 2022 a

Che l'Italia non si sia qualificata ai Mondiali 2022 in Qatar è cosa ormai risaputa. Anche per i non addetti ai lavori. Eppure, a quanto pare, non è scontato per tutti. Nemmeno per chi lavora nel mondo della televisione. Strano, ma vero. Proprio in Rai, l'emittente ufficiale della competizione in Italia, nel corso della trasmissione Mezz’ora in più, in onda la domenica pomeriggio su Rai 3, la conduttrice Lucia Annunziata si è resa protagonista di una clamorosa gaffe, in quanto ignorava la mancata qualificazione degli azzurri alla Coppa del Mondo.

Dopo aver chiuso la pagina politica, la giornalista è passata a commentare, insieme agli ospiti in studio, le proteste messe in atto da alcuni calciatori in difesa dei diritti umani, e in particolare lo scontro con la Fifa per l’utilizzo della fascia "One Love". "Le squadre importanti devono fare qualcosa, devono avere il coraggio di andare con la fascia in campo”, ha sentenziato Marco Tardelli, ex campione del mondo presente in studio. “Brasile, Argentina, Germania, Belgio, Inghilterra, ce ne sono tante…”. La padrona di casa a quel punto ha aggiunto una nazionale alla lista: “L’Italia pure”. Uno scivolone subito interrotto dagli astanti: “No l’Italia non c’è, non ci siamo qualificati, il destino ci ha dato una mano e non possiamo protestare”, ha ironizzato Tardelli.

La giornalista, però, non si è fatta prendere dall'imbarazzo, anzi con grande disinvoltura è riuscita a stupire tutti puntando sull'autoironia: “Ah, non c’è. Si capisce che non capisco di calcio. Ridono anche i miei della redazione su questa cosa”. Parole pronunciate mentre Annunziata rivolgeva, divertita, lo sguardo dietro le quinte. Poco dopo è arrivata la confessione definitiva: “Come vedete non si imparano mai le cose che non si studiano bene. Stamattina ho cercato di farmi spiegare in fretta e furia le cose da Marco (Tardelli, ndr), ma si è dimenticato di dirmi che non c’era l’Italia!”.