Mauro Corona, la rivelazione choc: "Annusatemi e vediamo"

28 novembre 2022 a

Mauro Corona si confessa e racconta il suo rapporto con la pulizia del corpo. Nel corso di un'intervista a una emittente radiofonica, lo scrittore, ospite fisso a CartaBianca di Bianca Berlinguer, ha affermato: "Mi lavo quel pezzettino lì perché non si sa mai, quella zona lì la tengo a posto". In tanti però si sono chiesti quale sia il motivo per cui Corona ha deciso di lavarsi raramente. Il suo obiettivo è chiaro: conservare il PH della pelle.

Poi lo stesso scrittore ha parlato di un rapporto difficile con la pulizia del corpo da parte degli abitanti del Vajont. Secondo quanto raccontato in radio, Corona terrebbe le mutande per una settimana, poi le cambia. Stessa cosa per i calzini che invece li tiene addosso per 20 giorni. "Se volete facciamo la prova in pubblico con la gente che mi annusa", ha affermato.

Insomma Corona ha confermato in radio quanto affermato già in tv dalla Berlinguer. Ma nonostante la sua scrasa attenzione per la pulizia del corpo, Corona resta comunque uno degli ospiti più amati di CartaBianca e i suoi siparietti con la Berlinguer ormai sono diventati cult. E di certo le sue dichiarazioni in radio torneranno presto di attualità anche a CartaBianca dove magari aggiungerà altr i dettagli...