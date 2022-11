Paola Ferrari furiosa contro la Rai: "Non ho volato pagina"

27 novembre 2022 a

Paola Ferrari, 62 anni, popolare giornalista sportiva, volto storico di programmi sportivi come La Domenica Sportiva e 90° Minuto, si è confessata sull’ultimo numero del settimanale Nuovo. L'intervista si è rivelata un'occasione per parlare della sua nuova avventura televisiva alla guida del programma calcistico del pomeriggio di Rai 2, Domenica dribbling. Ma non solo. Si fa anche un tuffo nel passato, e le viene chiesto, a proposito del fatto che lo scorso marzo è stata estromessa dalla conduzione del pre e post partita del Mondiale 2022 in Qatar dalla Rai, se sia riuscita a voltare pagina una volta per tutte. E la risposta della Ferrari lascia di stucco, in quanto non fa il minimo mistero di non aver digerito, ancora oggi, la decisione della prima rete nazionale.

“Per carattere tendo a non voltare pagina ma faccio altro. Voltarla vorrebbe dire mettere via qualcosa che non può essere dimenticato…”, afferma la presentatrice tv con estrema schiettezza. Insomma, a quanto pare la rabbia sull’esclusione dalla conduzione dei pre e post partita dei Mondiali non le è ancora passata, ma se ne è fatta comunque una ragione cercando di guardare avanti, com’è giusto che sia: “Sto cercando di imparare ad essere zen e a mettere da parte il mio lato fumantino". Chissà che prima o poi non lo riesca a dimenticare del tutto.