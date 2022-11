Ballando con le stelle, Lucarelli choc sul fidanzato: "Neanche mezza parola"

Francesco Fredella 28 novembre 2022 a

L'ultima puntata di Ballando con le stelle, che si è conclusa sabato scorso, è stata abbastanza movimentata. Uno scontro epocale tra la Lucarelli e Mariotto. Lui dà della scimmia a lei (scendendo nel trash), che dice di non essere soddisfatta della performance di Iva Zanicchi. Nello specifico, Mariotto dice alla Lucarelli: “Una scimmia che getta escrementi su tutti” perché arrabbiata per l’uscita del fidanzato dal talent. “Non ho ancora detto mezza parola su come hanno trattato Lorenzo, ma lo farò”, dice adesso Selvaggia.

La Lucarelli è un fiume in piena e sui social spara una grande cannonata contro Mariotto. Senza troppi giri di parole, la Lucarelli fa capire che il suo fidanzato non avrebbe avuto il trattamento giusto. “Lungo capitolo di cui mi sono bene guardata di occuparmi finché era in gara!”, scrive la Lucarelli. Che continua: “Ma lo farò, perché merita anche quello”. Insomma, scintille in onda? Sì, ma anche fuori onda. Secondo le ultime indiscrezioni, dietro le quinte sarebbe accaduto qualcosa di molto forte tra la Lucarelli e Mariotto, che si sarebbe allontanato per fumare una sigaretta (durante la pubblicità) per poi dare in escandescenze.

Gli occhi di tutti, adesso, sono puntati su Selvaggia Lucarelli. Cosa rivelerà su Lorenzo Biagiarelli? Lui sarà ripescato? Mistero. Ma le scintille, che si sono consumate in diretta, hanno avuto un riflesso anche sui social, dove per diversi giorni non si è parlato di altro. Qualcuno, addirittura, ipotizza l'uscita dal programma della Lucarelli. Sarebbe un vero colpo di scena, un cambiamento totale rispetto a quello che accade ormai da anni.