Ballando, Costamagna distrugge Selvaggia: "Inaccettabile. Persone volgari che..."

Nell'ultima puntata di Ballando con le stelle di sabato 26 novembre c'è stato un durissimo scontro tra Selvaggia Lucarelli e Guillermo Mariotto. E a Oggi è un altro giorno di Serena Bortone se ne è parlato con Paola Barale e Roly Maden e Luisella Costamagna che è in coppia con Pasquale La Rocca. La giornalista si è quindi schierata dalla parte di Iva Zanicchi: "Io difendo Iva a cui è stato dato della squallida, che trovo inaccettabile e trovo inaccettabile anche averle dato della volgare". Quindi ha aggiunto che la cantante è lontanissima dalla volgarità e merita di stare a Ballando.

Non solo. Luisella Costamagna ha anche attaccato in modo indiretto Selvaggia Lucarelli: "Per me non esistono parole volgari ma persone volgari che spesso non usano neanche le parolacce".

Del resto tra la Costamagna e Lucarelli non c'è gran simpatia. La giornalista si è infortunata e la Lucarelli l'ha invitata a ritirarsi dandole addirittura uno "0" alle sue esibizioni. Ma Luisella non le ha mai rivolto la parola, l'ha del tutto snobbata senza rispondere alle provocazioni. Però sul termine utilizzato da Guillermo Mariotto nei suoi confronti - "scimmia che lancia escrementi" - la Costamagna ha voluto prendere le distanze: "Bisogna fare attenzione sui termini, questo per quanto riguarda Mariotto ma nel merito sono d’accordo con lui.".