Oggi è un altro giorno, cala la mannaia Rai: la Bortone chiude prima

29 novembre 2022 a

I Mondiali di calcio che si giocano in Qatar stanno stravolgendo la programmazione della Rai. Ci sono trasmissioni sospese, altre spostate, anticipate o posticipate, altre che si accorciano. Come quella di Serena Bortone. Oggi è un altro giorno, infatti, nelle prossime puntate, andrà in onda in versione ridotta. A partire da oggi il programma inizia al consueto orario ma durerà circa mezz’ora meno, quindi fino alle 15.30 anziché alle 16.05.

Dunque da oggi 29 novembre e per tutta la settimana e la prossima Oggi è un altro giorno chiuderà prima finendo circa mezz’ora prima del solito. Più precisamente andrà in onda dalle 14.05 alle 15.30 circa. Al contrario, invece, la puntata di ieri 28 novembre è andata in onda in una versione più lunga. La Bortone infatti ha salutato il suo pubblico alle 16.25 circa tanto che la stessa conduttrice ha detto in diretta: "Oggi dovete perdonarmi perché ho otto blocchi, sfido chiunque…".

Insomma, i Mondiali di calcio che si disputano in Qatar hanno modificato tutti il pomeriggio di Rai 1, non solo il talk della Bortone si accorcia, ma non vanno in onda né la soap Il paradiso delle signore, che tornerà lunedì 12 dicembre, né La vita in diretta, condotta da Alberto Matano.