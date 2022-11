Fernanda Lessa sconvolgente: "Ci sono ricaduta"

29 novembre 2022 a

Non ha mai nascosto di aver avuto problemi con l'alcolismo ma ora Fernanda Lessa, dopo quattro anni di sobrietà, ci è ricascata. Lo confessa lei stessa nell'ultima puntata de Le Iene: dopo il suicidio della sua amica "dovevo togliermi quel peso. Sentivo il gusto del veleno, ma volevo farmi male". Liberarsi delle sue dipendenze è stato un percorso lungo e difficile: "Ho smesso da sola con sigarette e cocaina. Per l'alcol sono andata in terapia, dalla psichiatra, ho fatto psicanalisi e mi sono ricoverata in clinica per disintossicarmi. Faccio meditazione e yoga da quando ho 18 anni. Mi hanno aiutato a smettere mio marito e le mie due dottoresse, che sono state con me per cinque anni".

Ma il demone dell'alcol si è ripresentato e Fernanda, in un video che ha condiviso, ha detto: "Il mio nome è Fernanda Lessa, ho 45 anni e sono un'alcolista. Sono riuscita a stare per quattro anni e tre mesi sobria. Il 5 novembre ho avuto una ricaduta", ha confessato. "Ho perso un'amica cara. è stata una tragedia perché si è tolta la vita. Quando capitano queste cose di solito mi chiudo nella mia stanza, ma non ho potuto farlo perché c'era la festa di compleanno della mia migliore amica il giorno dopo. Quando sono entrata ho avuto un attacco di panico, non ne avevo mai avuti prima. Mi sentivo i polmoni di piombo, mi mancava l'aria e non riuscivo a vedere quello che stava succedendo. Sentivo un dolore profondo".

E conclude: "Dovevo togliermi quel peso e allora ho pensato di bere. Sono andata al bar e ho chiesto una vodka liscia. In quel momento sentivo che stavo avvelenando il mio corpo. Sentivo il gusto del veleno, ma volevo farmi del male e allora ho continuato con altri shot...".