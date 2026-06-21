Garlasco, l'inviato delle Iene estremo contro Sempio: "Stasi sarebbe all'ergastolo"

Si sfoga, attacca e si spende in rivelazioni, Alessandro De Giuseppe, inviato de Le Iene, il programma di Italia 1, che da tempo indaga sul delitto di Garlasco. Lo fa nel corso di un'intervista sul canale YouTube di Sergio Spinnato, dove il giornalista è tornato a parlare dell'omicidio di Chiara Poggi e della nuova inchiesta che mira ad Andrea Sempio, unico indagato. Dichiarazioni che non aggiungono elementi investigativi inediti, ma che per la loro asprezza faranno discutere. De Giuseppe sostiene una posizione granitica su Alberto Stasi, condannato in via definitiva per il delitto. "La certezza oggi è la sua innocenza. Non ha ucciso Chiara Poggi", ha affermato. Una valutazione che, a suo giudizio, rappresenterebbe addirittura "la cosa più certa di questa nuova indagine". L'inviato della trasmissione Mediaset ha poi spostato l'attenzione sugli accertamenti che riguardano Sempio. Pur richiamando la necessità di rispettare il principio di presunzione d'innocenza, ha sostenuto di ritenere rilevante il materiale raccolto dagli investigatori. "Se gli elementi che ci sono oggi a carico di Sempio ci fossero stati a carico di Alberto nel 2007, penso che Alberto avrebbe preso l'ergastolo in primo grado", ha sparato ad alzo zero.

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E ancora, De Giuseppe ha parlato del peso che l'inchiesta di Garlasco ha avuto sulla sua vita professionale. Anni di approfondimenti, verifiche e contatti lo avrebbero portato a confrontarsi con situazioni particolarmente difficili da gestire. "In questi anni ne ho viste veramente di tutti i colori", ha premesso, spiegando come alcune informazioni emerse nel tempo lo abbiano colpito nel profondo. Poi lo sfogo: "Certe volte arrivo a essere financo schifato e ho detto che non ho nessuna difficoltà a lasciare anche il programma per cui lavoro e a smettere".

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