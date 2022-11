Ballando con le Stelle, Ema Stokholma rivela: "Chi può vincere"

Francesco Fredella 30 novembre 2022 a

Chi potrebbe vincere Ballando con le stelle? Domanda, per adesso, da cento milioni di dollari. Innanzitutto perché la sfida prosegue e si tratta di una delle edizioni più belle di sempre: pepe in giuria, concorrenti di alto profilo. Alla finalissima di Ballando con le stelle manca davvero poco. Adesso c'è una concorrente che si sbottona. Si tratta di Ema Stokholma - che balla con Angelo Madonia - si racconta a Il giornale.it. E dice: “Potrebbe vincere Gabriel Garko e non vorrei trovarmi contro allo spareggio con Gabriel Garko.”

Ma l'attore, come si sa, è stato abbastanza sfortunato ed ha avuto un piccolo incidente che in ogni caso non gli ha impedito di partecipare al programma di Milly Carlucci. Poi Ema Stokholma ironizza: “Rapporto con Angelo Madonia? Mi fa arrabbiare”. Tra Ema e Angelo Madonia c'è molta sintonia, anche Rossella Erra - che vediamo nella giuria popolare - lo rimarca da tempo. La napoletana, molto curiosa di quello che accade dietro le quinte di Ballando con le stelle, ne parla da tempo e in tempi non sospetti. C'è una strana alchimia tra i due.