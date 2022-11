Ballando, Lucarelli massacra Costamagna: "Squallida. Se fai la giornalista..."

30 novembre 2022 a

a

a

Scontro senza fine a Ballando con le Stelle. I fronti aperti sono diversi, c'è quello tra Carolyn Smith e la Lucarelli, ma anche quello tra la stessa Lucarelli e la Zanicchi. Ma ora si aggiunge un'altra lite, ed è quella tra Luisella Costamangna e la Lucarelli. Come sappiamo la Costamagna ha criticato alcune uscite della Lucarelli in modo netto e chiaro: "Per me non esistono parole volgari ma persone volgari che spesso non usano neanche le parolacce", ha affermato riferendosi alla Lucarelli.

"Ecco chi può vincere Ballando con le Stelle": la rivelazione che cambia tutto

E ancora: "Io difendo Iva alla quale è stato detto squallida, che trovo inaccettabile. E trovo inaccettabile che abbia detto volgare. Per me non esistono parole volgari ma persone volgari che spesso non usano le parolacce. Una persona che ritengo non sia volgare sia Iva, che fa un ottimo spettacolo, è una forza della natura. Farei attenzione con i termini, e questo riguarda anche Mariotto. Ma nel merito sono d’accordo con lui". Ma la Lucarelli non ha mai dato della "squallida" alla Zanicchi, ha solo definito "un po' squallido" lo show della Zanicchi che di fatto affianca al ballo il racconto delle barzellette.

"Suor Cristina? Cosa ho visto dietro le quinte": la Arcuri confessa tutto

E così ecco la replica della Lucarelli: "Ad ogni modo, se ti piacciono le barzellette ok, ma se fai la giornalista almeno riporta i giusti virgolettati. Altrimenti la difesa d’ufficio per tenerti buono il programma diventa un po’ squallida".