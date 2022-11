Totti disperato in spogliatoio: "Mi costerà un sacco", l'accordo con Ilary Blasi

30 novembre 2022 a

Si scatena il tam-tam, ancora una volta, su Ilary Blasi e Francesco Totti. I due infatti sarebbero vicini ad un accordo. Una sorpresa, considerati i presupposti e il contesto - tesissimo - in cui stanno arrivando alla separazione, tra accuse incrociate, colpi bassi e allusioni.

Le indiscrezioni vengono rilanciate dal Corriere della Sera. E insomma, qualcosa potrebbe essere cambiato dopo il cambio di avvocato da parte del Pupone, che non è più assistito da Annamaria Bernardini De Pace, la quale intervistata a Belve di Francesca Fagnani non ha voluto spiegare le ragioni della scelta dell'ex capitano della Roma.

Tant'è, secondo il Corriere, Totti avrebbe parlato di Ilary qualche giorno fa negli spogliatoi al termine di una partita a calcio tra la Roma e la Weeze, squadra in cui ora gioca Totti. Sempre secondo il Corsera, il Pupone si sarebbe lasciato sfuggire una frase emblematica: "Mi costerà un sacco, ma adesso con Ilary si sistema tutto". Non è chiaro se il riferimento al prezzo da pagare sia da intendersi in termini sentimentali oppure economici.

Insomma, forse si potrà evitare il redde-rationem in tribunale, con tutta l'esposizione e l'attenzione morbosa che ne potrebbe seguire. Nel frattempo, come Totti con Noemi Bocchi, anche Ilary Blasi pare aver trovato un nuovo amore: si tratta di un imprenditore tedesco, che baciava con passione in aeroporto, così come mostrano alcune foto pubblicate da Chi di Alfonso Signorini proprio nelle ultime ore.