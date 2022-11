Blasi-Totti, Corona: "Quante volte la ha tradita", le cifre-choc. Solo fango?

19 novembre 2022 a

Fabrizio Corona torna all'attacco, più spietato che mai, contro la coppia più chiacchierata dell'anno: Francesco Totti e Ilary Blasi. Clamorose le indiscrezioni fatte nel corso di una sua ospitata a Peppy Night Fest, una trasmissione serale in onda su Canale 21, tv locale campana. L'ex re dei paparazzi, dopo le prime dichiarazioni rilasciate sui social a settembre sui segreti dei due ex coniugi, riprende il tema scottante dei tradimenti. "Francesco Totti avrà tradito Ilary Blasi in media 500 volte l’anno per 20 anni - si azzarda a dire - Quanto fa? Lei fino a quando non era famosa e le andava bene. Quindi prima di arrivare a Fazio, tutta la carriera, le robe, le borse, i soldi, le società intestate alle sorelle, i figli...le andava tutto benissimo, pure le corna con Flavia Vento prima del matrimonio".

Il fotografo punta così, ancora una volta, ad accusare il presunto arrivismo della Blasi. Ma non risparmia nemmeno Totti. "La colpa è di Corona - prosegue con fare provocatorio - Non di lui che l’ha tradita, ma di Corona. Io faccio un mestiere, ma per farlo ho bisogno di un mezzo di comunicazione che sono televisione e giornali. Quindi, se tu tradisci tua moglie e io faccio questo mestiere non è colpa mia. Detto questo, a lei andava bene”. Corona, com'è noto, è legato da vecchi dissapori sia alla conduttrice televisiva - con cui fu protagonista di uno scontro in diretta tv al Grande Fratello Vip 3, quando lui era concorrente - sia all'ex calciatore.

Corona rincara poi la dose parlando anche della nuova compagna di Totti, Noemi Bocchi. "L'ha sostituita con una sua fotocopia ed esattamente in due mesi si è ricostruito la stessa famiglia con una donna uguale a lei", dichiara. "Ilary è finita completamente nel dimenticatoio. Fra tre anni lei non esisterà più, ma lui resterà sempre Francesco Totti". Insomma, Corona ne è convinto, ma resta da vedere adesso se i due reagiscano a queste rumorose indiscrezioni. Fatto sta che lo scenario si preannuncia davvero imbarazzante, se si venisse a scoprire che le affermazioni di Corona corrispondono al vero.