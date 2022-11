Noemi Bocchi, la voce-bomba: "300mila euro", Blasi umiliata

26 novembre 2022 a

Francesco Totti e Noemi Bocchi ormai sono usciti allo scoperto e la loro relazione è stata ufficializzata. Dopo la prima apparizione pubblica sul red carpet a Dubai dove l’ex capitano della Roma si è presentato per una serie di eventi e incontri in qualità di rappresentante del Calcio Italiano nel mondo, la coppia si è concessa una gita nel deserto. E per la prima volta la riservatissima Noemi Bocchi, ha pubblicato sul suo profilo Instagram - che è privato - uno scatto che la ritrae con il Pupone tra le dune e sui quad. I due, che sono sorridenti, sembrano davvero essere molto felici e complici.

Francesco Totti, 46 anni, e Noemi, che ne ha 34, stanno andando velocissimo in tutti i sensi. Al dito di lei infatti è già spuntato un anello con diamante che avrebbe un valore di ben 300mila euro. Persone vicino alla coppia hanno rivelato che il gioiello è il regalo di Francesco per il primo anno trascorso insieme a Noemi. Anche se in teoria le date non tornano. Totti, infatti, ha sempre affermato che la storia d'amore con Noemi era cominciata a dicembre scorso. Perché quindi il brillocco è stato regalato cosi tanto tempo prima? Mistero...