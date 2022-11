Ilary Blasi-choc: se ne va da New York mezza nuda

21 novembre 2022 a

Addio a New York. Ilary Blasi lascia la Grande Mela, dopo un soggiorno trascorso con la sorella Silvia e alcuni amici in comune. Soggiorno che la conduttrice Mediaset ha raccontato attraverso scatti provocanti. Ma la Blasi non è l'unica a farsi fotografare. Altrove, negli Emirati Arabi, ecco che c'è l'ex marito Francesco Totti si fa immortalare con la nuova compagna Noemi Bocchi. Per la coppia si tratta della prima uscita pubblica.

Che dunque le foto della Blasi siano una provocazione? Chissà. Certo è che la conduttrice di Canale 5 non sembra temere il freddo. Nelle immagini, infatti, la si vede con un body scollatissimo e pantaloni argento ma anche vestitino cortissimo e tacchi vertiginosi. Intanto si vocifera che i legali siano al lavoro per arrivare a un accordo tra ex.

La Blasi vorrebbe che gli orologi di Totti, quelli che aveva già nascosto, restassero ai tre figli Cristian, Chanel e Isabel, mentre le borse sono tornate in possesso della conduttrice tv che le ha ritrovate nella sauna della casa all’Eur. "Mantengo un riserbo rigoroso per rispetto del mio cliente", aveva risposto l'avvocato Antonio Conte, legale di Totti, per allontanare qualsiasi voce inesatta sull'eventuale patto in Tribunale.