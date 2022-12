Oggi è un altro giorno, Caressa su Totti-Blasi: "Cosa è successo"

01 dicembre 2022 a

a

a

Fabio Caressa e Benedetta Parodi a Oggi è un altro giorno. I due sono stati ospiti di Serena Bortone nella puntata di giovedì 1 dicembre. Qui la coppia ha raccontato i segreti del loro duraturo rapporto: ben 23 anni di relazione. E proprio la loro lunga storia d'amore ha concesso ai due di commentare la separazione finita nell'occhio del ciclone: quella tra Francesco Totti e Ilary Blasi.

"Due mesi al Tg2. Poi...". Rai, il vero piano della Meloni è uno tsunami

"Forse per un calciatore come Totti il vuoto che c’è stato dopo quel giorno lì secondo me ti mette di fronte a tante domande", sono state le parole del telecronista sportivo in riferimento all'addio al calcio dell'ex capitano della Roma. In ogni caso per la Parodi "è sempre un dispiacere vedere una coppia che si è voluta bene per tanto tempo (e poi è anche un simbolo) che si separa. Un po’ di tristezza c’è. Poi io dico sempre che quando una coppia non funziona più piuttosto che tirarla avanti è meglio separarsi, anche per il bene dei figli. Certo farlo in maniera indolore è difficile".

"Non è che bisogna farlo di gruppo!": prego? Serena Bortone, sfogo rovente

Ma Caressa non è d'accordo: "No, io credo che è il momento in cui bisogna fare uno sforzo in più perché quando uno prende delle responsabilità nella vita e fa una scelta deve almeno provare a mantenere la responsabilità che ha preso. Invece vedo una certa tendenza a mollare troppo presto, invece la costruzione di una famiglia e una vita insieme è una cosa complessa che richiede tanto impegno. Se ci si impegna tantissimo per il lavoro ci si deve impegnare anche per la famiglia".