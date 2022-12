Maneskin, rissa furibonda davanti a Damiano: "È la prima volta", volano insulti

01 dicembre 2022 a

Una vera e propria scazzoattata davanti agli occhi dei Maneskin. E così Damiano deve fare i conti con la prima rissa a un concerto. La lite furibonda è esplosa durante il live, soldout, al Fillmore di Philadelphia.

All'improvviso si è scatenato un parapiglia mai visto prima. Urla, insulti, calci, sputi e spintoni tra il pubblico. Il tutto davanti alla band che attendeva di esibirsi. I Maneskin si sono fermati per alcuni minuti, il tempo di far tornare il sereno dopo la scazzottata violentissima.

Damiano ne ha approfittato per dire dal palco: "È la prima volta che accade a un nostro concerto. La violenza è una str...ata, rispettiamo sempre chi abbiamo vicino". Più tardi, per sdrammatizzare, il frontman del gruppo, grande tifoso romanista, ha riposato sui social il video della rissa scrivendo: "La cosa peggiore è la ragazza con la maglietta della Lazio". Nelle immagini, infatti, c'è una fan con la maglia laziale. La risposta della Lazio, sui social, è arrivata con una citazione degli stessi Maneskin: "Sai com'è... Siamo fuori di testa, ma diversi da loro". Insomma la rissa al concerto è poi sfociata in un battibecco divertente sui social. Un modo per sdrammatizzare una situazione che sarebbe potuta diventare pericolosa in pochi istanti.