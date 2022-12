Stefano De Martino senza filtri: "La donna con cui sono stato meglio a letto è..."

02 dicembre 2022 a

a

a

Senza filtri e senza timidezza alcuna, Stefano De Martino, che si sbottona entrando nei dettagli più intimi nello show di RaiPlay Conferenza Stampa, dove si è trovato a rispondere a diverse domande che riguardavano la sua sfera privata. Anzi, la sua sfera più privata...

Il marito di Belen Rodriguez rispondeva alle domande e alle curiosità di un gruppo di studenti di un liceo di Roma, così come prevede il format della trasmissione. E così l'ex ballerino di Amici è partito dall'adolescenza, rivelando di aver fatto l'amore per la prima volta alla precoce età di 14 anni. Dunque, De martino si è speso in un consiglio: "Oggi voi giovani siete molto più informati e sapete che vi evitate anche un sacco di altre cose usandolo. Quindi oggi vi dico consumate tante scatole di preservativi". Un consiglio importante e che tutti dovrebbero ascoltare.

Ilaria D'Amico? Pur di evitarla, Francesca Fagnani... voci esplosive in Rai

Ma non è tutto. Il punto è che uno studente più malizioso degli altri, in buona sostanza, gli ha chiesto con quale delle sue donne, a letto, le cose fossero migliori. E Stefano ha risposto senza nascondersi, netto, tranchant: Belen Rodriguez. "La donna con cui è meglio l’intimità è quella che ho sposato e l’ho sposata soprattutto per questo", ha ammesso chiaro e tondo. Insomma, per De Martino la vita intima ha un ruolo importantissimo. Come non capirlo...