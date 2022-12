Damiano dei Maneskin, "Perizoma e tacco alto, vaffa...", chi lo insulta

03 dicembre 2022 a

Come sono permalosi i tifosi della Lazio. Una battuta di Damiano David, frontman dei Maneskin nonché noto tifoso della Roma, è bastata per scatenare l’ira di alcuni idioti, che evidentemente non conoscono l’ironia. E così Damiano si è beccato addirittura uno striscione contro, con tanto di mandata a quel Paese: una roba a dir poco surreale.

E pensare che la Lazio era stata brava a stare allo scherzo e anzi a cavalcare il siparietto: peccato che alcuni suoi tifosi abbiano rovinato tutto, scadendo nel becero e nell’insulto ingiustificato. Ma riavvolgiamo il nastro: tutto è nato qualche giorno fa, quando su Twitter è apparso un video che mostrava una rissa avvenuta durante un concerto dei Maneskin a Philadelphia. Damiano ha condiviso il filmato facendo una battuta, ovvero affermando che la cosa peggiore che aveva visto era “una ragazza con la maglia della Lazio”.

La società biancoceleste è stata al gioco e ha risposto citando ironicamente proprio una canzone dei Maneskin: “Sai com’è? Siamo fuori di testa ma diversi da loro”. A rovinare tutto ci hanno pensato i tifosi, che hanno pensato addirittura di esporre uno striscione nei pressi dello stadio Olimpico contro Damiano: “Tifo Roma e me ne vanto, perizoma e tacco alto, Damiano vaffanc***”.