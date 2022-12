Amici 22, Angelina: "Quando è morto mio padre". Il dramma che ha sconvolto l'Italia

05 dicembre 2022 a

Un dramma privato riaffiorato ora ad Amici 22, davanti alle telecamere. Angelina Mango, concorrente del talent di Maria De Filippi, ha ricordato la tragica e improvvisa morte del padre. il grandissimo cantante Pino Mango, stroncato da infarto durante un concerto l'8 dicembre del 2014. Una tragedia infinita perché poche ore dopo la scomparsa dell'indimenticabile interprete di Oro, Lei verrà e Bella d'estate morì anche il fratello Giovanni, per troppo dolore.

All'epoca dei fatti Angelina era poco più che una bambina. "Sono nata il 10 aprile del 2001 a Maratea, sul mare, vicino a Lagonegro, il posto dove ho vissuto fino ai 15 anni", spiega la ragazza ai compagni in casetta. "Ho vissuto lì con la mia famiglia, eravamo in quattro. Famiglia di musicisti. Mio padre era un cantante, mia madre era una cantante. Ho iniziato a cantare in giro per casa e a parlare, insieme. Ho iniziato a fare musica perché c'era musica ovunque e quindi la facevo pure io, perché era un mezzo di comunicazione che usavamo a casa". Quindi il dramma: "Ho iniziato il liceo scientifico a settembre e a dicembre è morto mio padre. Aveva 60 anni. È stato pesante. Si è scatenato l'inferno nella mia mente in quel momento, perché poi era tutto sotto le telecamere".

A quel punto, Angelina si è trasferita a Milano con mamma e fratello, per staccare e cambiare vita. Lì ha conosciuto il suo fidanzato: "Mi ha dato proprio la spinta per risolvere un sacco di problemi che avevo. Da lì è nato tutto, ho iniziato a dire basta, la vita è mia. Ok tutti i traumi, però sti ca***. Uno non può vivere pensando a quello che ha vissuto, deve anche vivere qualcosa in più". E Amici è l'occasione giusta per scrivere il futuro.