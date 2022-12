Ballando, Zanicchi si scatena ancora contro Selvaggia: "A qualcuno brucia..."

05 dicembre 2022 a

Non è finita. Anzi, non è mai finita. Si parla dell'eterna querelle tra Iva Zanicchi e Selvaggia Lucarelli a Ballando con le Stelle, il programma in onda su Rai 1 condotto da Milly Carlucci che si sta avvicinando alla finalissima di questa stagione.

L'ultima zampata arriva ancora una volta dall'aquila di Ligonchio, che era ospite di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno, il programma trasmesso sempre su Rai 1. Nel corso della puntata di oggi, lunedì 5 novembre, infatti, la Zanicchi - ospite insieme al suo ballerino, Samuel Peron - non ha perso l'occasione per scoccare l'ennesima frecciata a Selvaggia Lucarelli.

"Sono contenta di essere andata in finale, magari a qualcuno brucia ma pazienza. A qualcuno brucia sicuramente. Ma io credo di non aver tolto il posto a nessuno perché io mi sono impegnata", ha affermato Iva Zanicchi. Nessun nome, nessun riferimento esplicito, ma è sin troppo semplice comprendere che nel mirino ci fosse proprio Selvaggia, giudice nel programma. Le due hanno infatti reciprocamente un conto aperto.

Nel corso della semifinale, infatti, tanto per cambiare Selvaggia Lucarelli aveva giudicato con un tre la performance della cantante, sottolineando come concorrente che meritavano più di lei fossero stati eliminati ben prima (e anche qui il riferimento era chiaro, ed era a Lorenzo Biagiarelli, compagno della Lucarelli).

Nel corso dell'intervista alla Bortone, comunque, Iva Zanicchi ha poi fatto una sorta di retromarcia, frenando nelle critiche alla Lucarelli. Infatti, nei suoi confronti ha anche speso delle parole dolci: "A me Selvaggia istintivamente piace perché è una intelligente che dice le cose. A volte sono anche d’accordo con lei. Però lei con me si diverte molto - ammette Iva -. Dice anche delle cose giuste eh. Un pranzo con Selvaggia non lo escluderei, una persona me l’ha detto: voi due potreste diventare grandi amiche. E forse ha ragione perché a me interessa e incuriosisce, è una donna intelligente ed a me le persone intelligenti piacciono. Ovvio quando mi attacca sempre un po’ mi infastidisce", conclude Iva Zanicchi. E lo scontro, potete pure scommetterci, è destinato a continuare...