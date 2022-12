Ballando, bomba-Costanzo: "Perché ce l'hanno tutti con Selvaggia Lucarelli"

06 dicembre 2022 a

Criticata, anzi criticatissima. Si parla di Selvaggia Lucarelli impegnata in innumerevoli risse su innumerevoli fronti a Ballando con le Stelle, il programma di danze, voti e palettine condotto da Milly Carlucci su Rai 1, programma in cui la Lucarelli sta litigando senza soluzione di continuità con Iva Zanicchi e Carolyn Smith, passando per scontri più o meno duraturi con Guillermo Mariotto e (quasi) tutti gli altri protagonisti del programma danzereccio.

Ma a sorpresa della blogger ecco che si schiera Maurizio Costanzo, il "signore della tv", che dice la sua su quanto sta accadendo a Ballando su Chi Magazine, laddove il marito di Maria De Filippi dice la sua in modo chiaro e diretto, ma soprattutto difendendo in tutto e per tutto Selvaggia Lucarelli.

"Sono scelte del tutto personali. Nessuno si deve permettere di giudicare nessuno a questo mondo. La gogna social poi sta diventando incontrollabile. Io sostengo Selvaggia", premette Maurizio Costanzo. E ancora, aggiunge: "L’ultima edizione di Ballando con le Stelle è al pari di un Grande Fratello soprattutto per lo spettacolo indecoroso che si sta consegnando al pubblico. Un tutti contro Selvaggia Lucarelli solo perché è l’unica che cerca di tenere la barra dritta. Se c’è da andare contro di lei parte la Furia Francese, ma quando c’è da prendere le sue parti c’è la Ritirata Spagnola", commenta Maurizio Costanzo. Insomma, c'è chi sta con Selvaggia.