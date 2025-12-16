Libero logo
Affari Tuoi, sconcerto per nonna Maria: che cosa ha detto?

martedì 16 dicembre 2025
2' di lettura

L'appuntamento è irrinunciabile. Quello con Affari Tuoi, ovviamente, il programma condotto da Stefano De Martino su Rai 1, il regno dei pacchi e del Dottore. Ma, soprattutto, un luogo in cui ci si misura con la fortuna in purezza. La puntata in questione è quella di martedì 16 dicembre, dove a sfidare la sorte è compito che tocca a Sonia, da Picierno, in rappresentanza della Basilicata.

"Sono la leonessa della Lucania", spiega la vulcanica e riccioluta concorrente. Sonia Figliuolo, questo il nome completo, è una osteopata e su Instagram conta circa 500 seguaci. Ad accompagnarla nella partita ecco Francesco, il marito, arredatore di ristoranti e bar. I due, spiegano, stanno insieme da 25 anni. E lui ammette che lei, da buona osteopata, ogni tanto "mi scrocchia".

Ma le sorprese non sono finite. Prima dei primi pacchi e delle prime decisioni, ecco un collegamento spiazzante: al telefono c'è nonna Maria. Capello elettrico e bianchissimo, nonna Maria chiacchiera senza troppi freni, peccato che non sia semplicissimo comprendere cosa dica.

E Sonia spiega: "Ha imparato a scrivere i numeri grazie ad Affari Tuoi, perché non è potuta andare a scuola". Rivelazione che stupisce De Martino, il quale afferma: "E poi si dice che Affari Tuoi non fa cultura!".

Tant'è, il siparietto ha ovviamente scatenato il pubblico che su X commentava in presa reale quanto si poteva vedere nello studio di Affari Tuoi. I commenti piovevano copiosissimi. "Che bella la nonna", sospirava Anto. Meno entusiasta Patrizia: "Il perché di questo collegamento?". "Uhh abbiamo la nonna in collegamento e non si capisce una mazza", chiosava Dany. "Si è fatta i capelli dentro la presa della corrente", chiosava Ricciolo. Insomma, delirio per nonnina Maria.

