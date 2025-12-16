Affari Tuoi, sconcerto per nonna Maria: che cosa ha detto?

L'appuntamento è irrinunciabile. Quello con Affari Tuoi, ovviamente, il programma condotto da Stefano De Martino su Rai 1, il regno dei pacchi e del Dottore. Ma, soprattutto, un luogo in cui ci si misura con la fortuna in purezza. La puntata in questione è quella di martedì 16 dicembre, dove a sfidare la sorte è compito che tocca a Sonia, da Picierno, in rappresentanza della Basilicata.

"Sono la leonessa della Lucania", spiega la vulcanica e riccioluta concorrente. Sonia Figliuolo, questo il nome completo, è una osteopata e su Instagram conta circa 500 seguaci. Ad accompagnarla nella partita ecco Francesco, il marito, arredatore di ristoranti e bar. I due, spiegano, stanno insieme da 25 anni. E lui ammette che lei, da buona osteopata, ogni tanto "mi scrocchia".

Ma le sorprese non sono finite. Prima dei primi pacchi e delle prime decisioni, ecco un collegamento spiazzante: al telefono c'è nonna Maria. Capello elettrico e bianchissimo, nonna Maria chiacchiera senza troppi freni, peccato che non sia semplicissimo comprendere cosa dica.