Fedez contro Amadeus: "Sono offeso". Sgarbi alla Ferragni, e il rapper...

"Sto bene, sono stato molto fortunato a trovare in tempo un tipo di tumore raro". Inizia così il racconto di Federico Lucia, conosciuto a tutti con il nome di Fedez. Il cantante, nel marzo scorso, ha scoperto di avere un tumore neuroendocrino al pancreas. Da lì la sua vita è cambiata. E dopo essersi sottoposto a un intervento di oltre 6 ore, ammette: "Sto seguendo le cure necessarie a fronte di un’operazione invasiva come quella che ho dovuto subire, ma sto assolutamente bene".

Difficile però dimenticare quanto passato. Un'esperienza che a distanza di mesi il rapper definisce "preziosa" perché gli ha dato l'opportunità di vedere il mondo con altri occhi. Al suo fianco sempre la moglie Chiara Ferragni. Un rapporto il loro spesso sotto i riflettori dei social, ma che Fedez tiene a precisare essere autentico. "Non abbiamo creato nessun reality permanente - spiega alle colonne del Corriere della Sera -, noi utilizziamo le stories di Instagram per pubblicare ciò che ci accade durante la giornata esattamente come fanno milioni di altre persone. Non abbiamo inventato nulla e non utilizziamo nulla di diverso da quello che utilizza tanta gente". Non per questo però l'uilizzo dello smartphone non crea dipendenza. In particolare la cosiddetta "caccia ai like".

Intanto la moglie è alle prese con Sanremo. L'influencer affiancherà il conduttore e direttore artistico per due serate. Proprio su Amadeus Fedez ha voluto svelare un retroscena: "Lui non ha rivelato i nomi dei cantanti in gara a mia moglie perché sa che in casa c’è Federico. Sono molto offeso perché io avrei mantenuto il segreto. Io sono una persona affidabile".