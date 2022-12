Orietta Berti sconvolge il mondo dello spettacolo: a 79 anni... cose mai viste

06 dicembre 2022 a

Un'Orietta Berti semplicemente inarrestabile. A 79 anni, infatti, è tra le protagoniste più scatenate e più amate del Grande Fratello Vip, il reality di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini. Ma alla cantante non basta. Infatti, alla sua carriera mancava ancora qualcosa: la fiction. E insomma, che fiction sia.

Dopo aver partecipato anche al Festival di Sanremo 2021, infatti, Orietta Berti sta vivendo una vera e propria seconda gioventù. E così ecco che ai suoi impegni aggiunge anche un episodio della prossima stagione di Che Dio ci aiuti, la celebre fiction prodotta da Lux Vide che tornerà in onda su Rai 1 giovedì 12 gennaio del 2023. E nella puntata di Che Dio ci aiuti, anticipa Sorrisi e Canzoni Tv, Orietta Berti reciterà nei panni di... sé stessa.

Si scopre che la cantante ed opinionista del Gf Vip comparirà nel quattordicesimo episodio, dunque alla settima serata di messa in onda (in totale saranno dieci, ogni sera due episodi). E ancora, per gli appassionati di Che Dio ci aiuti, si sa che Orietta Berti nel corso della puntata a cui prenderà parte avrà molto a che fare con Pierpaolo Spollon, celebre volto maschile della serie e che da sempre si dichiara suo fan.

Dunque anche qualche anticipazione sulla trama, per chi la vuole sapere: Orietta, dopo essere arrivata ad Assisi, soffrirà un attacco di panico per la lontananza del marito, Osvaldo. Quindi si rivolgerà allo psichiatra Emiliano, che la aiuterà a superare quel brutto momento. E lei, in cambio, offrirà alla fidanzata di Emiliano importanti consigli amorosi. Come detto, incontenibile Orietta Berti...