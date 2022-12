Jasmine Carrisi, la confessione drammatica: "Non volevo ferire i genitori"

07 dicembre 2022 a

Al settimanale Chi arriva la confessione choc di Jasmine Carrisi, la figlia di Al Bano. Le sue parole sono durissime e svelano qualcosa del suo passato rimasto ancora segreto. "Anch’io sono stata bullizzata, derisa, offesa. Insomma non è stata una passeggiata fin qui", spiega la figlia di Al Bano. I primi problemi sono arrivati già alle scuole elementari quando uno dei suoi compagni la prese in giro per la situazione sentimentale dei suoi genitori. "Uno choc, perché i miei fino a quel momento mi avevano sempre tutelata dal gossip che ruotava intorno alla nostra famiglia", ha spiegato Jasmine.

Poi ha aggiunto: "Sognavo a fasi alterne di sparire". Poi è riuscita a superare tutte le sue fragilità e di fatto il merito sarebbe della psicoterapia. Ma di certo tutto ciò non è stato una passeggiata: "È stato un lavoro lungo". "Ho imparato l’importanza dell’accettazione. Per troppo tempo mi sono colpevolizzata per gli errori passati", ha poi affermato Jasmine. Infine la confessione più dura: "Impazzivo all’idea che tutti avessero un’immagine il più delle volte sbagliata e sgradevole della mia famiglia".

Ha tenuto tutto dentro per non far soffrire i suoi familiari: "Temevo di ferirli, in fondo sapevo che non era colpa loro. O almeno non del tutto".