Rai, tutto stravolto: ecco chi chiude subito e chi si allarga

Il palinsesto della Rai cambia ancora per i Mondiali di calcio e per la Festa dell'Immacolata. Nella giornata di domani orario regolare per Unomattina di Massimiliano Ossini, in onda come sempre dalle 9.00 alle 10.00 circa, orario in cui la linea passerà ad Eleonora Daniele. Ma la trasmissione durerà solo mezz’ora, dato che alle 10.30 circa arriverà in video la collega Lorena Bianchetti per una puntata speciale di A Sua Immagine dedicata proprio alla festa dell’Immacolata. E a seguire ci saranno ritardi anche sul contenitore di metà mattinata di Rai Uno con E’ sempre mezzogiorno che partirà con circa 25 minuti di ritardo rispetto all’orario previsto delle 11.55, estendendosi poi fino all’edizione del telegiornale delle 13.30.

Oggi è un altro giorno di Serena Bortone andrà in onda nella sua fascia oraria tradizionale. Ma intorno alle 14.45 sarà infatti interrotto da una diretta straordinaria del TG1 che seguirà l’omaggio del Papa alla statua dell’Immacolata a Roma. Dopo il TG1 di metà pomeriggio, Alberto Matano con La vita in diretta tornerà finalmente in onda anticipando l’inizio alle 16.30 e rimanendo in video fino alle 18.45. Infine, Flavio Insinna con L’Eredità sarà in onda nella sua classica collocazione delle 18.45. Dopo l’edizione di prima serata del TG1 ripartirà finalmente Amadeus con Soliti Ignoti.