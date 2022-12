Fiorello ruba spettatori a Rai1: "Nei corridoi di Saxa Rubra..."

07 dicembre 2022 a

Viva Rai2 è un successo clamoroso. Che sta rovinando Rai1. Il paradosso di Fiorello è servito: il suo morning show sarebbe dovuto andare in onda all'alba su Rai 1, ma la protesta dei giornalisti del Tg1 letteralmente furiosi per il timore di venire scavalcati ha fatto saltare tutto. Nel giro di poche ore, i vertici di viale Mazzini per non perdere Fiore hanno deciso di trasferirlo sulla seconda rete. Risultato: il suo show ha fatto il pieno ma ha rubato telespettatori alla rete ammiraglia. Un autogol da manuale.

Sulla Stampa si domandano sarcasticamente se "il grande successo dell'Azienda" di cui parlano in Rai non sia in realtà un rifermento a Mediaset, "che si è vista aumentare gli ascolti mentre a Rai1 si fanno i conti con le vittime del fuoco amico. I dati sono lapidari: nella fascia 7-9, Rai1 e Rai2 insieme hanno raccolto 999.334 telespettatori; Canale 5 ne ha totalizzati 1.047.000", da sola. "Solo ragionando in termini economici, la pubblicità di Rai1 vale molto più di quella su Rai2, dunque le perdite sono maggiori dei profitti".

Sotto accusa ci sono i vertici Rai. "Nel corridoi di Saxa Rubra tira aria gelida - prosegue La Stampa -. Ci si chiede come mai l'ad Carlo Fuortes non abbia previsto tutto questo, anzi, sia andato incontro al massacro avallando una protesta di pancia e scomposta senza saperla gestire". Leonardo Metalli, membro del sindacato interno del Tg1, fa spallucce e difende la bontà del "no" dei colleghi a fare posto a Fiorello, suo grande amici che dal giorno del fattaccio non gli parla più: "Fiore ha fatto bingo, esce dalla faccenda come il salvatore della patria, di una rete asfittica. Da noi sarebbe stato normale. Lui dice che sono stato inelegante? Ho provato mille volte a chiamarlo e lui, che mi ha sempre risposto al volo, ancora non mi parla. Ora bisogna vedere i dati alla lunga ma io credo che regga. Noi dovremmo ripensare le news del mattino ma è un problema che prescinde da Fiore". E che è nelle mani di Fuortes.