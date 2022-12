Fiorello, "ho paura che non vada bene": cosa lo spaventa in Rai

Francesco Fredella 07 dicembre 2022 a

"Ho paura che non vada bene nel tempo”: parola di Fiorello. Anche i big tremano prima di un grande debutto. Fiore - uno degli showman in assoluto più amati - da qualche giorno è tornato in tv con Viva Rai2, il programma del mattino. E in un'intervista a Novella2000 ha detto: “Ansia di prestazione e terrorizzato per il giudizio mi fanno sempre compagnia… Aspettando Viva Rai2! ha avuto successo sono preoccupato che Viva Rai2! non vada altrettanto bene".

Insomma, sembra strano ma è realmente così: anche Fiorello, che vanta ore ed ore di diretta, dinanzi a migliaia di persone, teme il debutto. Nella puntata di ieri c'è stato come ospite Alessandro Cattelan, un altro grande personaggio amato dalla gente. Fiorello, però, parla con chiarezza del suo debutto al magazine diretto da Roberto Alessi. E racconta: “C’è il TG1, c’è il TG5, che in quella fascia è fortissimo…Se il pubblico sceglierà noi magari le notizie le ascolterà dopo…”.

Con lui, negli studi di plexiglass in via Asiago, c'è Fabrizio Biggio. “Ha raccolto meno di quello che merita”, puntualizza. Che fa un grande endorsment al popolare attore del film cult I Soliti Idioti. “In questa avventura sono affiancato da Fabrizio Biggio che secondo me finora ha raccolto meno di quello che merita ed è un grandissimo artista…”, dice ancora Fiore. Gli ascolti stanno andando bene. Fiorello e Viva Rai2 piacciono sempre di più al pubblico. Il grande Fiore commenta, con un tocco ironico, le notizie più belle del giorno cavalcando l'attualità. Successo garantito.