Prima della Scala, Selvaggia Lucarelli infilza Milly Carlucci: i suoi capelli...

Tra gli ospiti vip della Prima della Scala a Milano c'era anche Milly Carlucci, conduttrice di Ballando con le Stelle su Rai 1. È lei, infatti, che ormai da anni conduce il pre-show dell’evento con tutti gli ultimi aggiornamenti e le informazioni sullo spettacolo che, anche questa volta, è stato diretto dal maestro Riccardo Chailly. Per quanto riguarda il suo outfit, la presentatrice ha scelto, per una serata così elegante e prestigiosa, un tailleur nero glitterato. Mentre i capelli erano legati in una lunga coda di lato.

L'acconciatura è stata notata soprattutto da Selvaggia Lucarelli, giurata di Ballando. Che su Instagram ha fatto una battuta sulla Carlucci. Pubblicando uno screenshot dello spettacolo dove ben si notava la pettinatura della conduttrice, la Lucarelli ha commentato: “Milly alla Prima alla Scala non poteva non trarre ispirazione dalle mie impareggiabili pettinature a Ballando”. Accanto alla foto della conduttrice, una foto di Selvaggia con la stessa coda lunga di lato.

La Lucarelli quest'anno è una delle vere protagoniste di Ballando con le Stelle soprattutto per le polemiche e le tensioni con gli altri giudici. In una delle ultime puntate del talent il collega Mariotto l'ha attaccata dopo che lei aveva definito "squallide" alcune uscite di Iva Zanicchi, concorrente di Ballando.