Celine Dion, "sindrome della persona rigida": cancellati tutti i concerti

"Ho la sindrome della persona rigida": Celine Dion è stata costretta a cancellare tutti i suoi concerti per via di gravi problemi di salute. Lo ha detto lei stessa ai suoi fan in un video pubblicato sui social. La cantante canadese ha rivelato di soffrire di un disturbo del sistema nervoso centrale che provoca rigidità muscolare progressiva e spasmi. Di conseguenza, sono stati annullati ben otto spettacoli previsti per l'estate 2023 in Europa. Tra questi anche lo show al Lucca Summer Festival, riprogrammato per il prossimo 15 luglio dopo i rinvii subiti a causa della pandemia.

L'artista aveva dovuto interrompere il suo "Courage World Tour" nel marzo 2020 a causa del Covid. E da allora si è sottoposta a diverse cure proprio per guarire dagli spasmi muscolari che in alcune occasioni non le hanno permesso di esibirsi davanti ai suoi fan. Nel frattempo, il team medico di Celine starebbe continuando a valutare e trattare la sua condizione. "Mi fa male dirvi che non sarò pronta per riprendere il mio tour in Europa - ha detto la cantante nel video pubblicato su Facebook -. Mi manca vedervi tutti... Essere sul palco... Esibirmi per voi. Do sempre il 100% quando faccio i miei spettacoli, ma non posso farlo adesso. Per raggiungervi di nuovo, non ho altra scelta che concentrarmi sulla mia salute e spero di essere sulla strada della guarigione".

Scendendo nel dettaglio, poi, la cantante ha spiegato: "Recentemente mi è stato diagnosticato un disturbo neurologico molto raro, chiamato 'sindrome della persona rigida' che colpisce una persona su un milione. Stiamo ancora imparando a conoscere questa rara condizione, ma almeno ora sappiamo cosa ha causato tutti gli spasmi che ho avuto". E ancora: "Purtroppo questi spasmi influenzano ogni aspetto della mia vita quotidiana, a volte causando difficoltà quando cammino e non permettendomi di usare le mie corde vocali per cantare come faccio di solito".