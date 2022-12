Madonna, l'ossessione del water: ecco a cosa costringe gli hotel

09 dicembre 2022 a

Ogni celebrità ha le sue fissazioni ma Madonna, anche sul tema, è sempre la più esagerata. "La regina del pop non ammette di utilizzare wc già testati da altri", riporta un articolo de il Corriere della Sera. "Per questo motivo, quando gira il mondo per i suoi concerti, gli hotel sono costretti a intervenire con water nuovi di zecca. Una strana abitudine che condivide con Mary J. Blige, ma Madonna chiede anche di più". E rimanendo in argomento di esagerate bizzarrie "ad ogni tappa ci devono essere 30 guardie del corpo, 20 linee telefoniche internazionali e rose lunghe esattamente 15 centimetri".

Per il resto Madonna non può far altro che essere grata per la sua altrettanto bizzarra famiglia. La popstar ha pubblicato sul suo progilo Instagram degli scatti della festa del Ringraziamento con tutti i suoi figli. Eccola quindi con Lourdes Leon, 26 anni, Rocco Ritchie, 22 anni, David Banda, 17 anni, Chifundo "Mercy" James, 16 anni, e le gemelle Estere e Stella, 10 anni. Lei e la figlia maggiore indossavano entrambe un corsetto nero, Roccoun abito grigio, David un dolcevita azzurro, Mercy un abito verde scuro e le gemelle vestiti neri e argento, "ciò per cui sono grata", ha scritto Madonna.