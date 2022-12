Ballando con le Stelle, Iva Zanicchi si sfoga: "Se vinco, col bikini..."

10 dicembre 2022 a

a

a

La partecipazione di Iva Zanicchi a Ballando con le stelle non sta passando affatto inosservata. Vuoi per le polemiche che l’hanno vista protagonista con Selvaggia Lucarelli, vuoi per le performance sorprendenti che le sono valse il ripescaggio nelle fasi finali, l’artista è ancora una delle grandi protagoniste di questa edizione dello show del sabato sera di Rai1.

"Devastante". Iva Zanicchi, il dolore di cui non ha mai parlato

Intervistata dal settimanale DiPiùTv, la Zanicchi ha lanciato una delle sue solite provocazioni: “Se dovessi vincere Ballando con le stelle, ritirerei la coppa in bikini! Ho già pronto il bikini”. Tra l’altro un suo trionfo sarebbe davvero sorprendente: non è tra le favorite, d’altronde è pur sempre una signora di una certa età che non ha mai danzato in vita sua. Praticamente ballava soltanto da bambina, quando la madre ascoltava la radio: “Se mi vedesse oggi - ha confidato - sarebbe felicissima perché ce la sto mettendo davvero tutta”.

"Orrendo, una cosa orrenda". Iva Zanicchi entra in studio e accade l'impensabile

Inoltre la Zanicchi ha ribadito di non aver mai fatto ginnastica, ma di essersi comunque tenuta sempre in forma, anche perché con suo padre faceva lunghissime passeggiate nei boschi dell’Appennino emiliano: “Anche le mie ginocchia sono abituate alla fatica, visto che alla mia età dovrebbero essere malmesse, invece ne hanno risentito positivamente”. Non resta quindi che vedere quanto ancora riuscirà ad andare avanti nella gara di ballo la Zanicchi, che è comunque già andata oltre ogni previsione.