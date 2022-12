Ballando, bordata di Maurizio Costanzo: "Meno male che c'è Zazzaroni"

10 dicembre 2022 a

Maurizio Costanzo spesso il sabato sera guarda Ballando con le stelle, il programma condotto da Milly Carlucci su Rai uno. Rispetto alle polemiche che si scatenano ogni volta durante e dopo la trasmissione, il big della tv, in una intervista a Un giorno da pecora, su Rai Radio1, dice: "Si, ho difeso Selvaggia Lucarelli dagli attacchi di tutti. La Zanicchi l’ha insultata, ma che stanno facendo, via...". Quindi il conduttore e popolare giornalista, per quanto riguarda gli altri giurati di Ballando - Carolyn Smith, Guillermo Mariotto, Ivan Zazzaroni e Fabio Canino -, salva soltanto il direttore del Corriere dello Sport: "Meno male che c’è Ivan Zazzaroni che è uno serio".

Costanzo riferendosi al giurato di Ballando con le Stelle, che è stato anche lui ospite a Un Giorno da Pecora, conferma di seguire il programma di Rai1: "Si lo guardo ogni tanto". Lunedì scorso è stato il compleanno di sua moglie, Maria De Filippi. Cosa le ha regalato? "Ci regaliamo sempre dei fiori. Stiamo insieme da trent’anni e le regalo sempre delle rose rosse, una dozzina di rose scarlatte". Lei ama collezionare un oggetto molto particolare: le tartarughe di ceramica. "È vero, ne ho 5mila, le raccolgo da tutto il mondo".