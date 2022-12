Iva Zanicchi, roba da "segno della croce". Cosa ha promesso a Milly Carlucci

11 dicembre 2022 a

Nella prossima puntata di Ballando con le stelle che andrà in onda sabato sera 17 dicembre su Rai uno, si contenderanno la vittoria anche la coppia formata da Iva Zanicchi e Samuel Peron. La cantante, in una lunga intervista al settimanale DiPiùTv ha confessato di aver fatto una promessa a Milly Carlucci: "A Milly ho promesso che, diciamo così, racconterò delle barzellette più caste. Poi ho fatto anche un fioretto, ogni volta che mi scapperà una parolaccia, e durante le prove me ne scappano, mi farò il segno del croce".

Riuscirà a mantenere la promessa la simpaticissima Zanicchi? Lei stessa ha rivelato da chi ha eredito il senso dell'umorismo e dell'ironia. Iva è nata lo stesso anno in cui è morta sua nonna Rosa, la quale, stando ai racconti dei suoi genitori, era di una simpatia rara. Non ha invece preso dalla Zanicchi e dalla sua bisnonna sua figlia Michela: "Non le ho mai sentito dire una parola fuori posto. Però è vero, mi sgrida se a Ballando sono sboccata e ha ragione, lo ammetto". Mentre è schietta e diretta, sua nipote Virginia.

Su Selvaggia Lucarelli, alla quale ha rivolto un insulto sessista, la Zanicchi però ha tagliato corto: "Non mi ci faccia ripensare, ho chiesto scusa cospargendomi il capo di cenere".