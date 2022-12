Francesca Cipriani, marito "carico duro"... Imbarazzo totale in studio

11 dicembre 2022 a

a

a

Momenti di imbarazzo e ironia da Silvia Toffanin a Verissimo, su Canale 5, quando è stato il turno di Francesca Cipriani e Alessandro Rossi, freschi di matrimonio. Il neo marito della showgirl ha cominciato a raccontare come è riuscito a conquistarla. Perché non si è affatto trattato di un colpo di fulmine, Alessandro ha dovuto impegnarsi molto per far capitolare la bella Francesca.

Il corteggiamento, ha spiegato, è stato "duro". "Ho dovuto sudarmi la pagnotta. L’ho corteggiata con i tortellini e le piadine". A quel punto sono scoppiate le risate in studio, compresa Silvia Toffanin che si è letteralmente sbellicata. Poi Rossi ha proseguito sottolineando di essere una persona umile, proveniente da un paesino emiliano. "Lei è famosa, mica guarderà me, mi dicevo. Poi ho detto o la va o la spacca". Ed effettivamente ha spaccato.

"Non sento più niente, non so cosa ca**o sono". Emma Marrone, crollo nervoso

I due hanno raccontato che fidanzamento ufficiale è avvenuto in ospedale, quando Francesca si è sottoposta a un intervento di chirurgia estetica. Proprio dopo l’intervento è arrivato il primo "ti amo", e Alessandro ha regalato un anello alla Cipriani. Ora sono molto felici e lei ha giurato che non ricorrerà mai più alla chirurgia estetica: "Ora sto bene con me stessa, grazie a lui". Ha accettato il suo corpo.