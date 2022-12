Enzo Iacchetti, "giorni orribili". La rivelazione su Greggio e Striscia

12 dicembre 2022 a

La coppia inossidabile di Striscia la notizia, il tandem Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti, è nato "nel terrore". Parola di Enzino, che svela al Corriere della Sera la nascita del duo di conduttori più amati nella storia del tg satirico di Canale 5 fondato e diretto da Antonio Ricci e, forse, di tutta la tv italiana. Greggio-Iacchetti si traduce in 28 anni insieme e 2.579 puntate.

"L'avevo già incrociato dietro le quinte del Maurizio Costanzo Show - ricorda Greggio nell'intervista doppia al Corsera -. Poi, quando Antonio Ricci lo ha preso per Striscia , lo ha mandato a Roma, dove io stavo girando un film, e abbiamo approfondito la conoscenza al tavolo di un ristorante". Greggio aveva già 6 anni di esperienza dietro al bancone, oltre a un curriculum ricchissimo tra tv e cinema. Iacchetti, dei due, era quello meno conosciuto: "Io ero diffidente - conferma -. Avevo paura di essere su Scherzi a parte. Del resto, basta guardare in faccia lui e Ricci, due che hanno fatto scherzi pure al Padreterno, per non fidarsi... Quando arrivo per la prima puntata, Ezio non c'era. Si presenta solo al momento della registrazione, mi dicono. Ho dovuto aspettare che andasse in onda la puntata per telefonare a mia madre e chiederle se mi avesse davvero visto. Solo lì ho capito che era tutto vero, ma prima ho passato giorni orribili nel terrore che mi prendessero in giro".

Il rapporto è stato subito idilliaco, giusto qualche litigata sul calcio. "Ma non abbiamo mai avuto uno screzio su nessun altro argomento", assicura Iacchetti. "Enzo è una persona fantastica - lo elogia Greggio -. Pochi sanno che tra le tante attività benefiche che promuove ce ne è una a sostegno degli homeless di Milano. Ha un grande senso della solidarietà. Del resto, noi che veniamo dalla provincia, che abbiamo patito le nostre sofferenze, combattuto le nostre battaglie per arrivare dove siamo arrivati, non ci siamo dimenticati da dove siamo partiti".

Lontano dalla tv, quando si vedono, è come stare all'osteria: "Quando siamo in onda ci sono dei limiti anche di buongusto, ma a telecamere spente il linguaggio trascende. Sono sempre serate indimenticabili", spiega Greggio, con Iacchetti che si esalta: "È una bella amicizia scoccata con una scintilla. Se ci fosse la stessa alchimia nelle coppie sposate non ci sarebbe mai un divorzio". Giusto il tempo per qualche scappatella, ricordata da Enzo: "Lui mi ha tradito con Michelle Hunziker, io con Lello Arena". Tutto perdonato.